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Тоттенгем переміг Кардіфф, результати інших матчів 8 туру АПЛ

Сьогодні 19:19 213 0
Тоттенгем переміг Кардіфф, результати інших матчів 8 туру АПЛ

У 8-м турі чемпіонату Англії Тоттенгем у більшості переміг Кардіфф.

Перемогу лондонцям приніс гол Еріка Дайєра на 8-й хвилині. Кардіфф з 58-ї хвилин грав у меншості, через вилучення Джо Раллса. 

Чемпіонат Англії, АПЛ

8-й тур

6 жовтня

Тоттенгем - Кардіфф 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 8 Дайєр

Вилучення: 58 Раллс (Кардіфф)

Бернлі - Хаддерсфілд 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 20 Воукс, 1:1 - 66 Шіндлер

Крістал Пелас - Вулвергемптон 0:1

Гол: 0:1 - 56 Догерті

Лестер - Евертон 1:2 (1:1)

Голи: 0:1 - 7 Річарлісон, 1:1 - 40 Рікарду Перейра, 1:2 - 77 Сігурдссон

Вилучення: 63 Морган (Лестер)

Вотфорд - Борнмут 0:4 (0:3)

Голи: 0:1 - 14 Брукс, 0:2 - 33 Кінг (пен.), 0:3 - 45 Кінг, 0:4 - 47 Вілсон

Вилучення: 32 Кабаселе

Нагадаємо, Вест Гем у 8-му турі АПЛ поступився на виїзді Брайтону

Тренер Вест Гема Мануель Пеллегріні назвав причини поразки лондонців

 

Джерело - Чемпіон.

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