Тоттенгем переміг Кардіфф, результати інших матчів 8 туру АПЛ

У 8-м турі чемпіонату Англії Тоттенгем у більшості переміг Кардіфф.
Перемогу лондонцям приніс гол Еріка Дайєра на 8-й хвилині. Кардіфф з 58-ї хвилин грав у меншості, через вилучення Джо Раллса.
Чемпіонат Англії, АПЛ
8-й тур
6 жовтня
Тоттенгем - Кардіфф 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 - 8 Дайєр
Вилучення: 58 Раллс (Кардіфф)
Бернлі - Хаддерсфілд 1:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 20 Воукс, 1:1 - 66 Шіндлер
Крістал Пелас - Вулвергемптон 0:1
Гол: 0:1 - 56 Догерті
Лестер - Евертон 1:2 (1:1)
Голи: 0:1 - 7 Річарлісон, 1:1 - 40 Рікарду Перейра, 1:2 - 77 Сігурдссон
Вилучення: 63 Морган (Лестер)
Вотфорд - Борнмут 0:4 (0:3)
Голи: 0:1 - 14 Брукс, 0:2 - 33 Кінг (пен.), 0:3 - 45 Кінг, 0:4 - 47 Вілсон
Вилучення: 32 Кабаселе
Нагадаємо, Вест Гем у 8-му турі АПЛ поступився на виїзді Брайтону.
Тренер Вест Гема Мануель Пеллегріні назвав причини поразки лондонців.
Джерело - Чемпіон.