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Пеллегріні назвав причини поразки Вест Гема

Сьогодні 17:04 641 0
Пеллегріні назвав причини поразки Вест Гема

Тренер Вест Гема Мануель Пеллегріні назвав причини поразки Вест гема від Брайтона. 

Про це повідомляє офіційний сайт Вест Гема. 

"Це не той матч, який ми повинні були програвати. Ми зробили помилку, втратили м’яч у центрі поля, після чого прогавили суперника у штрафному. Але головна проблема полягає в тому, що ми не використали три беззаперечних моменти в другій половині гри. 

Команда ще будується. Ми не зіграли сьогодні погано, але нам потрібно ставати сильнішими", - сказав Пеллегріні.

Нагадаємо, у 8 турі АПЛ Вест Гем у гостях програв Брайтону з рахунком 0:1

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Джерело - Офіційний сайт Вест Гема.

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