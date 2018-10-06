Бабич: Судді відібрали у нас перемогу над Карпатами

Тренер Маріуполя Олександр Бабич заявив, що рефері не призначив чистий пенальті у ворота Карпат.

Про це повідомляє Футбол 1

"Ми засмучені, що втратили сьогодні 2 очка. Після пропущеного гола ми вірили, що можемо відігратися і в результаті дотиснути суперника. Також не можу не сказати, що нам не дали чистий пенальті у другому таймі. Незрозуміло рішення арбітрів, фактично вони у нас відібрали перемогу", - сказав Бабич.

За словами тренера Маріуполя, Карпати зробили відверту ставку на нічию та тягли час.

"Просили арбітра підганяти суперників, з 70-ї хвилини вони валялися на траві. Потрібно було додавати не шість, а вісім хвилин. Той же Федецький тричі лежав на газоні. Карпати приїхали за нічиєю і своєю грою це показували" - зазначив Бабич.

Нагадаємо, у 11-му турі УПЛ Маріуполь заграв на своєму полі внічию з Карпатами.

Раніше, Маріуполь у перенесеному матчі, поступився на своєму полі Динамо.

Джерело - Футбол 1.