Маріуполь розписав мирову з Карпатами. ВІДЕО

У стартовому матчі 11 туру Української Прем'єр-ліги Карпати та Маріуполь не визначили сильнішого.

Команди продемонстрували два кардинально протилежні тайми. У першому відкрили рахунок львів'яни, які й домінували до кінця першої 45-хвилинки.

Натомість у другому таймі вже господарі поля перебрали ініціативу до своїх рук. Проте зуміли лише зрівняти рахунок. У підсумку - 1:1.

Відео згодом.

Чемпіонат України

Українська Прем'єр-ліга

11 тур

6 жовтня

ФК Маріуполь — Карпати (0:1)

Маріуполь: Гальчук, Тищенко, Яворський, Биков (Чоботенко 81), Демірі, Федорчук, Ігнатенко (Піхальонок 60), Мишньов, Вакула, Чурко (Зубков 69), Борячук.

Карпати: Шевченко, Федецький (Мораіш 90), Ковтун, Бородай, Мегреміч, Ербес, Ді Франко, Кльоц, Мендес (Караскаль 71), Гуцуляк, Швед (Мякушко 64).

Голи: 0:1 — 13 Гуцуляк, 1:1 — 52 Демірі

Попередження: 9 Федецький, 12 Биков, 22 Демірі, 42 Чурко, 74 Ербес, 88 Мишньов, 90+7 Тищенко.

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Джерело - Чемпіон.