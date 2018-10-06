Олександрія — Чорноморець: стартові склади команд

ПФК Олександрія на власному полі приймає одеський Чорноморець.
Тренери обох колективів визначилися зі стартовими складами команд.
Читайте також: Телеканал Футбол 2 — дивитися онлайн-трансляцію
До вашої уваги стартові одинадцятки обох колективів.
Чемпіонат України
Українська Прем'єр-ліга
11 тур
6 жовтня
ПФК Олександрія — Чорноморець
Олександрія:Паньків, Пашаєв, Бондаренко, Шендрик, Стецьков, Банада, Запорожан, Ковалець, Задерака, Полярус, Шастал.
Чорноморець: Літовченко, Рижук, Грачов, Остапенко, Трубочкін, Савченко, Смірнов, Мусолітін, Бабенко, Чорній, Коваль.
Нагадаємо, Матч Бундесліги між Боруссією та Аугсбургом можна переглянути на нашому сайті.
Також дивіться матчі Ла-Ліги та французької Ліги 1.
Джерело - Чемпіон.