Реал Сосьєдад на виїзді переграв Атлетік. ВІДЕО

У восьмому турі іспанської Ла-Ліги ввечері п'ятниці, 5 жовтня відбувся матч між Атлетіком із Більбао та Реалом Сосьєдад.

Гості першими відкрили рахунок, але їхня перевага не протрималася й трьох хвилин. А от вже в другому таймі Реал дотиснув суперника та здобув упевнену перемогу.

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До вашої уваги відеоогляд матчу.

Чемпіонат Іспанії

Ла-Ліга

8 тур

5 жовтня

Атлетік — Реал Сосьєдад 1:3 (1:1)

Голи: 0:1 — 30 пен Оярсабаль, 1:1 — 32 Муньяїн, 1:2 — 47 Сангаллі, 1:3 — 74 пен Оярсабаль.

Нагадаємо, Ярмоленко не допоміг Вест Гему врятуватися від поразки.

Також Ярмоленко отримав одну з найнижчих оцінок у команді.

Джерело - Чемпіон.