Реал Сосьєдад на виїзді переграв Атлетік. ВІДЕО

У восьмому турі іспанської Ла-Ліги ввечері п'ятниці, 5 жовтня відбувся матч між Атлетіком із Більбао та Реалом Сосьєдад.
Гості першими відкрили рахунок, але їхня перевага не протрималася й трьох хвилин. А от вже в другому таймі Реал дотиснув суперника та здобув упевнену перемогу.
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До вашої уваги відеоогляд матчу.
Чемпіонат Іспанії
Ла-Ліга
8 тур
5 жовтня
Атлетік — Реал Сосьєдад 1:3 (1:1)
Голи: 0:1 — 30 пен Оярсабаль, 1:1 — 32 Муньяїн, 1:2 — 47 Сангаллі, 1:3 — 74 пен Оярсабаль.
Нагадаємо, Ярмоленко не допоміг Вест Гему врятуватися від поразки.
Також Ярмоленко отримав одну з найнижчих оцінок у команді.
Джерело - Чемпіон.