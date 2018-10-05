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Берлусконі встановить у Монці жорсткі правила відбору футболістів

Вчора 23:31 253 0
Берлусконі встановить у Монці жорсткі правила відбору футболістів

Сільвіо Берлусконі розповів про правила, які він планує ввести в Монці, власником якої став наприкінці вересня.

Його слова цитує Спортарена

"Ми подумали про особливий проект. Хочемо молоду команду, яка повністю складається з італійських футболістів. У наших гравців повинні бути акуратні зачіски. Ми вже знайшли перукаря в Монці, який погодився стригти їх безкоштовно. У них не повинно бути татуювань і сережок у вухах", — говорить Берлусконі.

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Окрім цього Берлусконі хоче зібрати найвічливішу команду.

"Наші гравці повинні коректно поводитися на футбольному полі. Якщо порушили правила — вони вибачаться перед суперником і називатимуть суддю "рефері". Після гри вони тиснутимуть руки опонентам і не писатимуть незрозумілі знаки, коли їх попросять про автограф. Це буде щось нове для світового футболу", — наголосив Берлусконі.

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Наприкінці вересня колишній президент Мілана викупив 100% акцій Монци. Її генеральним директором став Адріано Галліані. Вартість клубу становить близько 2,5 — 3 мільйони євро.

Сільвіо Берлусконі був власником Мілана з 1986 року. Але у квітні 2017-го після тривалих переговорів продав своє дітище китайському інвестору за 740 мільйонів євро.

Наразі Монца виступає в Серії С — третьому за силою дивізіоні чемпіонату Італії. За всю історію клуб жодного разу не грав у Серії А, а його найвище досягнення - 3-е місце в Серії Б у сезоні — 1955/56.

Нагадаємо, Ярмоленка випустили зі стартових хвилин у Вест Гемі.

Джерело - Спортарена.

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