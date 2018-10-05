У Роналду можливі проблеми зі спонсорами через заяву про згвалтування

Спонсори нападника Ювентуса Кріштіану Роналду, компанії Nike і EA Sports, виступили з офіційними заявами щодо звинувачень гравця у зґвалтуванні.

Про це пише Associated Press.

"Ми глибоко стурбовані тривожними звинуваченнями і будемо продовжувати уважно стежити за ситуацією", — повідомив Nike. Читайте також: Динамо не втримало перемогу в Лізі Європи, виграючи 2:0. "Ми бачили цей звіт про деталі звинувачень проти Кріштіану Роналду і уважно стежимо за ситуацією", - йдеться у заяві EA Sports.

Відзначимо, що Роналду співпрацює з Nike з 2003 року, а його остання угода, укладена в 2016-му, оцінюється в 1 млрд доларів, і за словами самого португальця, є довічною.

Крім того 33-річний форвард - обличчя EA Sports, яка розмістила футболіста на обкладинку симулятора FIFA 19.

Нагадаємо, американка Кетрін Майорга звинувачує Роналду у зґвалтуванні в Лас-Вегасі у червні 2009 року.

Поліція почала розслідування у цій справі

Джерело - ua-football.