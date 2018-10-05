Італійці визначилися зі складом на матч проти України

Головний тренер збірної Італії Роберто Манчіні оголосив список з 27-ми футболістів, які можуть взяти участь у товариському матчі проти збірної України.

Список обраних опублікували на офіційній сторінці збірної в Twitter.

До вашої уваги перелік гравців, які можуть зіграти з Україною.

Воротарі: Алессіо Краньйо (Кальярі), Джанлуїджі Доннарумма (Мілан), Маттіа Перін (Ювентус), Сальваторе Сірігу (Торіно).

Захисники: Франческо Ачербі (Лаціо), Крістіано Бірагі (Фіорентина), Леонардо Бонуччі, Джорджо К'єлліні (обидва — Ювентус), Доменіко Крішіто (Дженоа), Даніло Д'Амброзіо (Інтер), Емерсон (Челсі), Алессандро Флоренці (Рома), Алессіо Романьйолі (Мілан).

Півзахисники: Ніколо Барелла (Кальярі), Федеріко Бернардескі (Ювентус), Джакомо Бонавентура (Мілан), Роберто Гальярдіні (Інтер), Жоржина (Челсі), Лоренцо Пеллегріні (Рома), Марко Верратті (ПСЖ).

Нападники: Доменіко Берарді (Сассуоло), Джанлука Капрарі (Сампдорія), Федеріко К'єза (Фіорентина), Патрік Кутроне (Мілан), Себастьян Джовінко (Торонто), Чіро Іммобіле (Лаціо), Лоренцо Інсіньє (Наполі), Сімоне Дзадза (Торіно).

Нагадаємо, збірній України запропонували зіграти товариський поєдинок проти Росії.

У ФФУ відреагували на цю ініціативу

Джерело - Чемпіон.