Збірні Росії та України можуть провести товариський матч

Міжнародна організація Sport for all пропонує збірним України та Росії з футболу провести товариський поєдинок на нейтральній території. Пропозиція приурочена 27-й річниці встановлення дипломатичних відносин між обома державами.

Про це повідомляє iz.ru.

"Ми вже підготували відповідне звернення до Російського футбольному союзу та Федерації футболу України. Відправлено його буде наступного тижня. Спорт – це дружба, і попри те, що він повинен залишатися поза політикою, він є важливою складовою для налагодження відносин.

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Ми впевнені, що спортивні заходи за участю спортсменів з двох країн можуть проходити в дружній атмосфері", – заявив Кузінс.