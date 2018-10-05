Касільяс хоче повернутися до збірної Іспанії

Воротар Порту Ікер Касільяс висловив бажання повернутися до складу національної збірної Іспанії.

Про це повідомляє AS.

Кілька днів тому 37-річний голкіпер зв'язався з головним тренером команди Луїсом Енріке і повідомив йому про своє бажання.

Спеціаліст відповів, що Касільяс знаходиться в списку з приблизно 70 гравців, які претендують на потрапляння в збірну, однак зазначив, що не може дати йому ніяких гарантій, оскільки голкіпер має рівні шанси зі своїми конкурентами.

Касільяс не викликався в збірну Іспанії з 2016 року і також не потрапив в заявку національної команди на найближчі матчі.

11 жовтня іспанці проведуть товариську зустріч з Уельсом, а 15 жовтня зіграють з Англією в рамках групового етапу Ліги націй.

Нагадаємо, вже 10 жовтня збірна України проведе товариський поєдинок проти Італії, а 16 жовтня зіграють з Чехією в матчі Ліги націй.

Джерело - football24.