Кулач: Втримати перемогу завадило хвилювання

Форвард Ворскли Владислав Кулач назвав причини поразки від португальського Спортінга у Лізі Європи.
Про це повідомляє Футбол 1.
"Спочатку у нас виходило те, про що ми домовлялися. Швидкий гол допоміг та окрилив нашу команду. Нам вдавалося у перші 10-15 хвилин накривати, і пресингувати суперника", - сказав автор першого голу.
За словами Кулача, Ворсклі наприкінці матчу завадив брак подібних матчів у чемпіонаті України.
"У кінцівці матчу, напевно, позначилося хвилювання, яке завадило нам утримати рахунок. Ми показали, що вміємо контролювати м'яч, грати комбінаційно, але в кінці щось сталося. Напевно позначилося те, що у нас дуже мало таких ігор", - констатував Кулач.
Нагадаємо, Ворскла вигравала у Спортінга з початку 1-го тайму, але наприкінці матчу пропустила двічі та програла.
Тренер Ворскли Василь Сачко також прокоментував драматичну розв’язку матчу зі Спортінгом.
Джерело - Футбол 1.