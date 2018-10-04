Кулач: Втримати перемогу завадило хвилювання

Форвард Ворскли Владислав Кулач назвав причини поразки від португальського Спортінга у Лізі Європи.

Про це повідомляє Футбол 1.

"Спочатку у нас виходило те, про що ми домовлялися. Швидкий гол допоміг та окрилив нашу команду. Нам вдавалося у перші 10-15 хвилин накривати, і пресингувати суперника", - сказав автор першого голу.