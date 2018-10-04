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4 Жовтня 2018
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Кулач: Втримати перемогу завадило хвилювання

Вчора 23:26 207 0
Кулач: Втримати перемогу завадило хвилювання

Форвард Ворскли Владислав Кулач назвав причини поразки від португальського Спортінга у Лізі Європи.

Про це повідомляє Футбол 1. 

"Спочатку у нас виходило те, про що ми домовлялися. Швидкий гол допоміг та окрилив нашу команду. Нам вдавалося у перші 10-15 хвилин накривати, і пресингувати суперника", - сказав автор першого голу. 

За словами Кулача, Ворсклі наприкінці матчу завадив брак подібних матчів у чемпіонаті України. 

"У кінцівці матчу, напевно, позначилося хвилювання, яке завадило нам утримати рахунок. Ми показали, що вміємо контролювати м'яч, грати комбінаційно, але в кінці щось сталося. Напевно позначилося те, що у нас дуже мало таких ігор", - констатував Кулач. 

Нагадаємо, Ворскла вигравала у Спортінга з початку 1-го тайму, але наприкінці матчу пропустила двічі та програла

Тренер Ворскли Василь Сачко також прокоментував драматичну розв’язку матчу зі Спортінгом

Джерело - Футбол 1.

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