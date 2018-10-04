Мій профіль

Динамо не втримало перемогу над Яблонцем

Вчора 23:50 541
Яблонець - Динамо 2:2. МАТЧ ЗАВЕРШЕНО
Вчора 23:40 6318
Ворскла зупинилася за крок від сенсації та програла Спортінгу
Вчора 21:53 379
Ворскла - Спортінг 1:2. МАТЧ ЗАВЕРШЕНО
Вчора 21:40 6184
Україна встояла проти Росії на Всесвітній шаховій Олімпіаді
Вчора 18:37 2630
Футбол 2 онлайн - дивитися пряму трансляцію
Вчора 16:05 4296
Світоліній потрібно зіграти в Росії, щоб потрапити на підсумковий турнір WTA
Вчора 14:53 1283 2
Марченко покинув турнір в Алмати через травму
Вчора 13:34 249
Ворскла - Спортінг: анонс і пронозу матчу ЛЄ
Вчора 12:40 764
Город по-англійськи. Що сталося з Вемблі. ФОТО
Вчора 10:27 816
Навколо спорту
Блоги
Новини
Стрічка Популярні Коментують
4 Жовтня 2018
23:50 Футбол Динамо не втримало перемогу над Яблонцем 541
23:40 Футбол Яблонець - Динамо 2:2. МАТЧ ЗАВЕРШЕНО 6318
23:26 Футбол Кулач: Втримати перемогу завадило хвилювання 207
23:12 Футбол Динамо дозволило Яблонцю скоротити відставання. ВІДЕО 609
23:02 Футбол Спортінг відібрав перемогу у Ворскли в Лізі Європи. ВІДЕО 369
22:43 Футбол Сачко: Під кінець Спортінг додав і маємо такий результат 311
22:26 Футбол Циганков та Грамаш забили за Динамо у матчі з Яблонцем. ВІДЕО 599
21:53 Футбол Ворскла зупинилася за крок від сенсації та програла Спортінгу 379
21:40 Футбол Ворскла - Спортінг 1:2. МАТЧ ЗАВЕРШЕНО 6184
21:29 Футбол Реал втратив основного захисника 275
21:08 Футбол Астана шокувала Ренн у Лізі Європи. ВІДЕО 481
20:51 Футбол Яблонець - Динамо: стартові склади команд 528
20:38 Бокс Постол вийде на ринг у андеркарті бою Лінареса 310
20:16 Футбол Супергол Кулача вивів Ворсклу вперед у матчі зі Спортінгом. ВІДЕО 1721
20:05 Шахи Україна здолала Азербайджан на Всесвітній шаховій Олімпіаді 2356
19:43 Футбол Астана впевнено перемогла Ренн у матчі суперників Динамо 709
19:30 Футбол Вербича викликали до збірної Словенії 280
19:16 Футбол Екс-динамівець Ель-Каддурі: Футбол Лобановського давно закінчився 690 1
18:54 Футбол Ворскла - Спортінг: стартові склади команд 370
18:37 Шахи Україна встояла проти Росії на Всесвітній шаховій Олімпіаді 2630
18:22 Футбол Власники МЮ визначилися із майбутнім Моурінью 1114
18:03 Футбол Форварда Наполі пограбували після матчу з Ліверпулем 461
17:46 Футбол Шевченко: Коноплянка та Ярмоленко стали більше працювати на команду 651
17:28 Футбол Соболь: У Динамо можна виділити всю атакувальну лінію 456
17:09 Футбол Саутгейт продовжив контракт зі збірною Англії 270

Сачко: Під кінець Спортінг додав і маємо такий результат

Вчора 22:43 311 0
Сачко: Під кінець Спортінг додав і маємо такий результат

Головний тренер Ворскли Василь Сачко підвів підсумки матчу Ліги Європи проти Спортінга.

Про це він заявив у ефірі Футбол 1.

"Ми добре підготувалися до цього матчу. До дрібниць прорахували всі моменти, всю гру суперника на стандартах. У першому таймі ми грали дисципліновано. Навіть володіючи м'ячем, Спортінг створив не так багато моментів", - розповів Сачко.

За словами тренера, Спортінгу вдалося додати наприкінці матчу та вирвати перемогу.

"На жаль, під кінець суперник додав і маємо такий результат. Так буває, що забивають на останніх хвилинах. Так чи інакше, я вдячний хлопцям - вони старалися, викладалися і зробили все можливе і неможливе", - сказав Сачко.

Нагадаємо, Ворскла вигравала у Спортінга з початку 1-го тайму, але у підсумку зазнала поразки 1:2.

Єдиний гол за Ворсклу неймовірним ударом у верхній кут забив Владислав Кулач.

 

 

 

Джерело - Футбол 1.

Лише найкращі спортивні новини на нашому каналі в Telegram
Коментарі ()