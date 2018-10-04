Сачко: Під кінець Спортінг додав і маємо такий результат

Головний тренер Ворскли Василь Сачко підвів підсумки матчу Ліги Європи проти Спортінга.

Про це він заявив у ефірі Футбол 1.

"Ми добре підготувалися до цього матчу. До дрібниць прорахували всі моменти, всю гру суперника на стандартах. У першому таймі ми грали дисципліновано. Навіть володіючи м'ячем, Спортінг створив не так багато моментів", - розповів Сачко.

За словами тренера, Спортінгу вдалося додати наприкінці матчу та вирвати перемогу.

"На жаль, під кінець суперник додав і маємо такий результат. Так буває, що забивають на останніх хвилинах. Так чи інакше, я вдячний хлопцям - вони старалися, викладалися і зробили все можливе і неможливе", - сказав Сачко.

Нагадаємо, Ворскла вигравала у Спортінга з початку 1-го тайму, але у підсумку зазнала поразки 1:2.

Єдиний гол за Ворсклу неймовірним ударом у верхній кут забив Владислав Кулач.

Джерело - Футбол 1.