Ворскла зупинилася за крок від сенсації та програла Спортінгу

У 2-му турі групового раунду Ліги Європи Ворскла приймала Спортінг.
Полтавці впевнено розпочали матч та вийшли вперед на 10-й хвилині. Після передачі Олександра Скляра захисник Спортінга невдало вибив м’яч на Владислава Кулача, який у один дотик точно пробив у верхній кут воріт.
У другому таймі португальці помітно додали та перехопили ініціативу. Спортінг дотиснув Ворсклу в компенсований арбітром час. Спочатку рахунок зрівняв Фреді Монтеро, а перемогу лісабонцям приніс Жоване Кабрал.
Ворскла програла 1:2.
Ліга Європи
2-й тур
Група E
4 жовтня
Ворскла - Спортінг 1:2 (1:0)
Голи: 1:0 - 10 Кулач, 1:1 - 90 Монтеро, 1:2 - 90+3 Кабрал
Ворскла: Шуст, Пердута, Скляр, Кулач (62 Сергійчук), Шарпар, Чеснаков, Коломоєць, Кравченко (84 Габелок), Далку, Артур, Ребенок.
Спортінг: Сален, Коатес, Жефферсон, Андре Пінту, Бруну Фернандеш, Акунья, Нані, Карлуш Мане (58 Монтеро), Дьябі (70 Рафінья), Петрович (70 Кабрал), Гашпар.
Попередження: 8 Артур, 73 Акунья
Нагадаємо, у стартовому матчі Ліги Європи Ворскла поступилася у Лондоні Арсеналу - 2:4.
Сьогодні у 2-му турі Ліги Європи Динамо зіграє у гостях з чеським Яблонцем.
Джерело - Чемпіон.