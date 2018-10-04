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Ворскла зупинилася за крок від сенсації та програла Спортінгу

Сьогодні 21:53 202 0
Ворскла зупинилася за крок від сенсації та програла Спортінгу

У 2-му турі групового раунду Ліги Європи Ворскла приймала Спортінг. 

Полтавці впевнено розпочали матч та вийшли вперед на 10-й хвилині. Після передачі Олександра Скляра захисник Спортінга невдало вибив м’яч на Владислава Кулача, який у один дотик точно пробив у верхній кут воріт. 

У другому таймі португальці помітно додали та перехопили ініціативу. Спортінг дотиснув Ворсклу в компенсований арбітром час. Спочатку рахунок зрівняв Фреді Монтеро, а перемогу лісабонцям приніс Жоване Кабрал. 

Ворскла програла 1:2. 

Ліга Європи

2-й тур

Група E

4 жовтня

Ворскла - Спортінг 1:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 10 Кулач, 1:1 - 90 Монтеро, 1:2 - 90+3 Кабрал

Ворскла: Шуст, Пердута, Скляр, Кулач (62 Сергійчук), Шарпар, Чеснаков, Коломоєць, Кравченко (84 Габелок), Далку, Артур, Ребенок. 

Спортінг: Сален, Коатес, Жефферсон, Андре Пінту, Бруну Фернандеш, Акунья, Нані, Карлуш Мане (58 Монтеро), Дьябі (70 Рафінья), Петрович (70 Кабрал), Гашпар. 

Попередження: 8 Артур, 73 Акунья

Нагадаємо, у стартовому матчі Ліги Європи Ворскла поступилася у Лондоні Арсеналу - 2:4

Сьогодні у 2-му турі Ліги Європи Динамо зіграє у гостях з чеським Яблонцем

Джерело - Чемпіон.

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