Реал втратив основного захисника

У матчі Ліги чемпіонів проти ЦСКА травму отримав захисник Реала Дані Карвахаль.
Про це повідомляє офіційний сайт Реала.
Карвахаль на 42-й хвилині матчу з ЦСКА отримав травму та був замінений. У захисника пошкодження м'яза лівої ноги.
Точні терміни відновлення оборонця не уточнюються, вони можуть скласти від двох до п'яти тижнів.
Таким чином, Карвахаль не зіграє з Алавесом у Ла Лізі 6 жовтня та ризикує пропустити матч з Барселоною 28 жовтня.
Нагадаємо, Реал несподівано поступився у Москві ЦСКА з рахунком 0:1.
Крім цього, Реал не забив у третьому матчі поспіль та оновив власний антирекорд.
Джерело - Офіційний сайт Реала.