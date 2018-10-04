Реал втратив основного захисника

У матчі Ліги чемпіонів проти ЦСКА травму отримав захисник Реала Дані Карвахаль.

Про це повідомляє офіційний сайт Реала.

Карвахаль на 42-й хвилині матчу з ЦСКА отримав травму та був замінений. У захисника пошкодження м'яза лівої ноги.

Точні терміни відновлення оборонця не уточнюються, вони можуть скласти від двох до п'яти тижнів.

Таким чином, Карвахаль не зіграє з Алавесом у Ла Лізі 6 жовтня та ризикує пропустити матч з Барселоною 28 жовтня.

Нагадаємо, Реал несподівано поступився у Москві ЦСКА з рахунком 0:1.

Крім цього, Реал не забив у третьому матчі поспіль та оновив власний антирекорд.

Джерело - Офіційний сайт Реала.