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Реал втратив основного захисника

Сьогодні 21:29 178 0
Реал втратив основного захисника

У матчі Ліги чемпіонів проти ЦСКА травму отримав захисник Реала Дані Карвахаль.

Про це повідомляє офіційний сайт Реала. 

Карвахаль на 42-й хвилині матчу з ЦСКА отримав травму та був замінений. У захисника пошкодження м'яза лівої ноги.

Точні терміни відновлення оборонця не уточнюються, вони можуть скласти від двох до п'яти тижнів.

Таким чином, Карвахаль не зіграє з Алавесом у Ла Лізі 6 жовтня та ризикує пропустити матч з Барселоною 28 жовтня.

Нагадаємо, Реал несподівано поступився у Москві ЦСКА з рахунком 0:1

Крім цього, Реал не забив у третьому матчі поспіль та оновив власний антирекорд

Джерело - Офіційний сайт Реала.

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