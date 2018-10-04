Ворскла - Спортінг: ОНЛАЙН. 1:0

19' Коломоєць грамотно підставився під фол в центрі поля. Господарі збивають темп, змушуючи "левів" нервувати.

17' Після пропущеного голу португальці контролюють м'яч, але поки без гольових моментів.

15' Знову гравці Ворскли вибивають м'яч після кутового.

14' Шуст вибив м'яч кулаком, але Спортінг майже відразу заробив ще один корнер.

13' Кутовий заробляє Спортінг.

12' Впевненіше виглядає Ворскла після забитого голу.

10' ГОООООООЛ! Владислав Кулач відкриває рахунок у матчі. Скляр прострілив в штрафний майданчик з правого флангу, хтось із захисників Спортінга невдало вибив м'яч, а Кулач опинився тут як тут і красивим ударом з 17-ти метрів поклав м'яч у дальній кут воріт.

8' Перша жовта картка в матчі, Артур цілеспрямовано йшов на фол проти Дьябі, зупиняючи швидку атаку суперника. Це заслужена жовта картка захисникові Ворскли.

7' Фернандеш видав класний пас з глибини на Дьябі, але той не зміг дотягнутися до м'яча.

5' Спортінг атакував лівим флангом, Акунья подав у штрафний, але хтось з захисників Ворскли спокійно вибив м'яч у поле.

3' Петрович в центрі поля порушив правила проти Коломойця в боротьбі за верховий м'яч.

2' Спортінг з перших хвилин створює пресинг, але Ворскла без проблем відбивається.

1' Ворскла розпочинає матч передачею з центру поля.

Команди вже вийшли на поле, зовсім скоро матч розпочнеться.

Відомий журналіст вважає, що Ворскла не програє Спортінгу.

Стали відомі стартові склади команд.

Вже сьогодні, 4-го жовтня Ворскла зіграє проти Спортінга в рамках 2-го туру Ліги Європи.

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Матч відбудеться у Полтаві на стадіоні ім. Олексія Бутовського.

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Гра розпочнеться о 20:00.

Чемпіон проведе для вас текстову трансляцію поєдинку, починаючи з 19:45.

Джерело - Чемпіон.