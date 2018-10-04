Ворскла - Спортінг 1:2. МАТЧ ЗАВЕРШЕНО

Матч завершується, Ворскла помилилася відкривши вільні зони на останніх хвилинах матчу, полтавці показали хороший футбол, але наприкінці втратили перемогу.

90' Гол! Спортінг виходить вперед. Пішли великими силами гравці Ворскли вперед, але втратили м'яч і напоролися на контратаку. Кабрал забив уже в порожні ворота після рикошету від Шуста.

90' П'ять хвилин додає арбітр.

90' Гол! Забиває Спортінг. Артур програв позицію Фреді Монтеро, той на замасі прибрав Чеснакова та пробив у дальній кут.

90' П'ять гравців Спортінга знаходяться в штрафному майданчику Ворскли, інші біля воріт.

89' Ворскла контролює м'яч останні хвилини, нервує тренер Спортінга, та й гравці не виділяються спокоєм.

88' Фол в центір поля від лісабонців, Коломоєць опиняється на газоні.

87' Черговий навіс виконували гравці Спортінга, але знову неточний удар головою.

85' Артур виніс м'яч вперед на Сергійчука, але того випередив Андре Пінту.

83' Заміна у Ворскли. Замість Дмитра Кравченка виходить Артем Габелок.

81' Небезпечний момент створює Ворскла. Ребенок подав на дальній кут штрафного майданчика, там Шарпар в дотик прострілив уздовж воротарської, але ніхто з партнерів не зміг замкнути цю передачу.

80' Ворскла заробила штрафний на чужій половині поля, дуже важливий стандарт для полтавців.

79' Знову небезпека біля воріт Ворскли! Пішла подача на ближню штангу, полтавці відбилися, але не надовго, адже в атаці другим темпом Монтеро пробивав впадінні через себе метрів з п'яти, але Шуст зреагував.

78' Акунья прострілив зліва, Жефферсон подав справа, все закінчилося кутовим.

77' Небезпечний момент біля воріт Ворскли. Нані головою пробив після шикарного навісу від Рафіньї, але м'яч прилетів в руки Шусту.

76' Даллку отримав невелике ушкодження, але продовжує грати.

75' Контратака від гостей. Рафінья виконав сильний пас вперед, але захисники Ворскли встигли повернутися, і звичайний навіс в штрафну нічим для португальців не завершився.

73' Акунья порушив правила в центр поля, почав сперечатися зі суддею, а той церемонитися не став, і нагородив гравця Спортінга жовтою карткою.

71' Спортінг вже майже усією командою атакує, притиснулись до своїх ворті полтавці.

69' Подвійна заміна від Спортінга, замість Петровича виходить Кабрал і замість Дьябі виходить Рафінья.

68' На цей раз лісабонці розіграли корнер, пішов простріл, але м'яч влучив у захисника, і полетів на аут.

67' Кутовий виконає Спортінг.

66' Бруну Фернандеш пробив здалеку. Удар вийшов хорошим, але м'яч полетів по центру воріт, тому проблемою для Шуста не став.

64' Спортінг починає активніше грати в атаці, менше перепасовок в центрі, а більше біля воріт Ворскли показують лісабонці.

62' Перша заміна від Василя Сачка, замість Владислава Кулача виходить Михайло Сергійчук.

60' Стандарт заробили лісабонці. Акунья подав в центр штрафного майданчика але полтавці швидко вибили м'яч.

58' Перша заміна від лісабонської команди. Замість Мане виходить Монтеро.

57' Жефферсон небезпечно навішував з лівого флангу, але гравці Ворскли виграли верхову боротьбу.

55' Створювали затяжну позиційну атаку гравці Спортінга, але заключний удар заблокували полтавці.

53' Дальній удар виконав Акунья, але м'яч пішов трохи вище воріт.

52' Не вдається Спортінгу створити небезпечний момент біля воріт полтавської команди.

50' Небезпечну контратаку задумали господарі, але Коатес не дозволив Коломойцю дістатися до м'яча.

48' Небезпечна подача з лівого флангу, всі пролетіли повз м'яч, а Шуст спокійно заволодів їм.

47' Спортінг з перших хвилин катає м'яч в центрі поля, але Ворскла поки не підпускає португальців до своїх воріт.

46' Розпочинається другий тайм!

На цьому перший тайм завершується, Ворскла сенсаційно виграє в Спортінга в першому таймі, але залишається відстояти у другій половині гри.

45' Гольовий момент в Спортінга. Нані з декількох метрів, але Шуст рятує команду.

43' Скляр тримається за спину після невдалого приземлення. Суддя зупинив гру, але через пару секунд Олександр встав на ноги, відмовився від допомоги.

41' Рівна гра, не вдається Спортінгу створити натиск на ворота Ворскли.

39' Спортінг активно атакує, багато дальніх, але неточних ударів.

37' Мане повернувся на поле, усе в порядку: форвард продовжить зустріч.

35' Грубий фол у центрі поля проти. Кравченко завалився на Мане, завдавши йому травму. Зупинка в грі, знадобилася допомога медиків.

34' Непогана подача, але Далку трохи не дотягнувся до м'яча.

33' Фернандеш збив Скляра. Олександр проривався в атаку правим флангом.

32' Непогано контролювали м'яч полтавці, але Артур підслизнувся, упустивши м'яч за бокову лінію на лівому фланзі атаки.

31' Фернандеш мав шанс швидко розігнати атаку своєї команди, але віддав неточну передачу. М'яч влучив у захисника Ворскли.

29' Акунья виконав небезпечний навіс в центр штрафного майданчика, але там вище за всіх вистрибнув Артур, головою вибивши м'яч в поле.

27' Дуже спокійно грають в пас полтавчани, переводячи м'яч з одного флангу на інший, добре комбінують.

25' Чеснаков невдало відіграв назад на свого воротаря, але Шуст встиг вибити м'яч в аут, щоб м'яч не пішов на кутовий.

23' Черговий кутовий подавали лісабонці, але знову безрезультатно.

21' Ворскла контролює м'яч на своїй половині, Спортінг починає нервувати.

19' Коломоєць грамотно підставився під фол в центрі поля. Господарі збивають темп, змушуючи "левів" нервувати.

17' Після пропущеного голу португальці контролюють м'яч, але поки без гольових моментів.

15' Знову гравці Ворскли вибивають м'яч після кутового.

14' Шуст вибив м'яч кулаком, але Спортінг майже відразу заробив ще один корнер.

13' Кутовий заробляє Спортінг.

12' Впевненіше виглядає Ворскла після забитого голу.

10' ГОООООООЛ! Владислав Кулач відкриває рахунок у матчі. Скляр прострілив в штрафний майданчик з правого флангу, хтось із захисників Спортінга невдало вибив м'яч, а Кулач опинився тут як тут і красивим ударом з 17-ти метрів поклав м'яч у дальній кут воріт.

8' Перша жовта картка в матчі, Артур цілеспрямовано йшов на фол проти Дьябі, зупиняючи швидку атаку суперника. Це заслужена жовта картка захисникові Ворскли.

7' Фернандеш видав класний пас з глибини на Дьябі, але той не зміг дотягнутися до м'яча.

5' Спортінг атакував лівим флангом, Акунья подав у штрафний, але хтось з захисників Ворскли спокійно вибив м'яч у поле.

3' Петрович в центрі поля порушив правила проти Коломойця в боротьбі за верховий м'яч.

2' Спортінг з перших хвилин створює пресинг, але Ворскла без проблем відбивається.

1' Спортінг розпочинає матч передачею з центру поля.

Команди вже вийшли на поле, зовсім скоро матч розпочнеться.

Відомий журналіст вважає, що Ворскла не програє Спортінгу.

Стали відомі стартові склади команд.

Вже сьогодні, 4-го жовтня Ворскла зіграє проти Спортінга в рамках 2-го туру Ліги Європи.

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Матч відбудеться у Полтаві на стадіоні ім. Олексія Бутовського.

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Гра розпочнеться о 20:00.

Чемпіон проведе для вас текстову трансляцію поєдинку, починаючи з 19:45.

Джерело - Чемпіон.