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Яблонець - Динамо: анонс і прогноз матчу Ліги Європи

Сьогодні 09:30 881 0
Яблонець - Динамо: анонс і прогноз матчу Ліги Європи

Яблонець - Динамо

Ліга Європи. Група К, 2-й матч

Стршельніце, Яблонєц-над-Нісоу. 4 жовтня, 22:00

Головний арбітр: Себастьєн Дельфер'єр (Бельгія)

Асистенти арбітра: Ів Де Неве, Йо де Вейрдт (обидва - Бельгія)

Четвертий арбітр: Кевін Монтені (Бельгія)

Для команди Олександра Хацкевича нинішня осінь - час випробувань і парадоксів. Маса прикрих втрат очок вучемпіонаті, упущена вірна перемога над Астаною (2:2) в Лізі Європи лише додали сивини численним уболівальникам київського клубу. Тим часом, динамівці декілька виправили становище. Розгром Десни плюс виїзний успіх у принциповій зустрічі з Маріуполем, схоже, заново закрутили інтригу в Прем'єр-лізі, і тепер треба буде налагодити справи на міжнародній арені. Група, в яку потрапили кияни, чледве тягне на статус надскладної, а тому ніяких виправдань підопічним Хацкевича немає і бути не може. Тим більше, невдача у зустрічі з Астаною повинна лише підстьобнути фаворита квартету, яким, поза сумнівом, є український клуб.

Однак, не все так просто. І якщо повноваження представник із Франції більш-менш відомий на європейському просторі, то Яблонець постає в більш туманному вигляді.  Збірна пропускає один форум за іншим, а клуби на євроарені відверто не вражають. Виняток якийсь час становив лише гранд-новоділ Вікторія, та й у них простежується певний спад. Ну а для мастодонтів місцевого футболу столичних Спарти і Славії великі перемоги - і зовсім справи давно минулих днів, перекази давнини глибокої. 

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Яблунець в чеському футболі має статус міцного середнячка з амбіціями вирости в одного з флагманів. Виходить поки не дуже. Після десяти турів нинішнього чемпіонату команда Петра Ради йде на шостій позиції. В останньому турі суперник Динамо на виїзді залишив з носом Тепліце (1:2). До слова, є в команді і український слід. Так-так, той самий Едуард Соболь, останнім часом втратив ігрову практику, а до того провів непоганий відрізок в Славії. Правда, 23-річний захисник в Яблонці - поки лише твердий резервіст, і останній поєдинок провів на лаві запасних.

Для Динамо минулий уїк-енд склався драматично. Супернервова перемога в дербі над Арсеналом (0:1) з двома вилученнями (а з урахуванням Хацкевича - трьома!) залишила більше запитань, ніж надала на них відповідей. Обрадував тільки настрій команди на останніх хвилинах, довгоочікуване повернення Артема Бєсєдіна і дебютний гол данця Міккеля Дуелунда. Ну і три вистражданих очка, звичайно. А ось пошкодження Беньяміна Вербича буде коштувати йому участі в чеському матчі ...

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У будь-якому випадку, іншого результату, крім перемоги, від Динамо в Чехії не чекають. Незважаючи на всі складнощі і перепони, керівництвом озвучена чітка задача - вийти в плей-офф Ліги Європи. А для її виконання пора б і перемагати. Яблунєц - горішок досить міцний, але хто сказав, що киянам не під силу його успішно розгризти?!.

Орієнтовні склади:

Яблонець: Груби, Голєш, Говорка, Лішка, Ганоусек, Хюбшманн, Травнік, Повзанєц, Масопуст, Йовович, Долєжал

Динамо: Бойко, Кендзьора, Бурда, Кадар, Пиварич, Сидорчук, Гармаш, Буяльський, Циганков, Дуелунд, Бєсєдін

Слова:

Петр Рада (головний тренер Яблонця): "Хоч ми і програли перший матч у групі, у нас немає ніяких проблем із настроєм через цю поразку. Все в нашій команді розуміють, що тепер ми зобов'язані обігрувати Динамо в другому турі - постараємося порадувати наших уболівальників".

Олександр Хацкевич (головний тренер Динамо): "Яблонець - дисциплінована команда, яка грає тактично дуже грамотно. Плюс, від них постійно відходить загроза зі стандартних положень. Ми хочемо показувати і хорошу гру, і в той же час давати результат, але в цьому поєдинку результат буде стояти на першому місці".

Цікаві факти:

- Яблонець раніше ніколи не грав з українськими командами;

- Динамо сім разів грало на виїзді з чеськими командами і виграло всього раз, перегравши Спарту в сезоні 1998/1999.;

- Динамо не виграє на виїзді в п'яти останніх єврокубкових матчах;

- Якщо Динамо не виграє у Яблонця, то це буде четвертий раз в історії, коли київський клуб стартує в груповому раунді Ліги Європи без двох перемог у двох турах;

- Капітан Яблонця Томаш Хюбшманн під час перебування гравцем Шахтаря зіграв 27 матчів проти Динамо, з них виграв в 15, чотири зіграв внічию і вісім програв. Орендований у Шахтаря Едуард Соболь грав проти Динамо в якості гравця Металурга, Металіста, Зорі і Шахтаря;

-  Яблонець - один з п'яти клубів, які вперше беруть участь в груповому раунді Ліги Європи. Також це Акхісар (Туреччина), Дюделанж (Люксембург), Сарпсборг (Норвегія) і Спартак Трнава (Словаччина);

Прогноз Чемпіона: 1:2

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Джерело - Чемпіон.

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