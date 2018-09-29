Ярмоленко допоміг Вест Гему впевнено перемогти Манчестер Юнайтед. ВІДЕО

Вест Гем на власному полі приймав Манчестер Юнайтед. Зі стартових хвилин у складі господарів поля вийшов і українець Андрій Ярмоленко.
Наприкінці першого тайму саме завдяки зусиллям нашого співвітчизника Вест Гем подвоїв перевагу. Щоправда, автором гола записали не Андрія, а захисника червоних дияволів Лінделефа.
У другому таймі команди обмінялися голами, а фінальний свисток арбітра констатував упевнену перемогу Вест Гема.
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Чемпіонат Англії, АПЛ
7 тур
29 вересня
Вест Гем — Манчестер Юнайтед 3:1
Голи: 1:0 — 5 Андерсон, 2:0 — 43 автогол Лінделеф, 2:1 — 71 Рашфорд, 3:1 — 74 Арнаутович.
Нагадаємо, Зінченко потрапив до стартового складу Манчестер Сіті.
Джерело - Чемпіон.