Хюбшманн: Дуже зрадів, коли нам випало Динамо

Екс-півзахисник Шахтаря Томаш Хюбшманн задоволений, що зіграє за Яблонець проти Динамо.

Про це повідомляє football.ua.

"Перед жеребкуванням кожен футболіст написав свою омріяну групу. І що ви думаєте? У моєму списку було Динамо. Я дуже зрадів, коли нам випали кияни", - сказав Хюбшманн.

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За словами колишнього хавбека Шахтаря він з нетерпінням чекає на матч на Олімпійському.

"Дуже радий, що у мене буде можливість повернутися до Києва і зустрітися зі старими знайомими. Також з нетерпінням чекаю виходу на газон Олімпійського", - розповів Хюбшманн.

Нагадаємо, матч Ліги Європи Яблонець - Динамо розпочнеться сьогодні о 22:00.

Раніше, форвард Динамо Артем Бєсєдін заявив, що на 100 відсотків готовий до гри з Яблонцем.

Джерело - football.ua.