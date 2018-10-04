ЗМІ: Екс-тренер Металіста очолив аматорську Кобру

Колишній головний тренер Металіста-1925 Сергій Валяєв став головним тренером аматорського клубу Кобра.

Про це повідомляє видання Трибуна.

Попередній тренер Олексій Чобан покинув цей пост за власним бажанням.

Раніше Валяєва відсторонили від посади головного тренера клубу Металіст-1925.

Кобра бере участь в чемпіонаті ААФУ, де в групі 3 після 7 зіграних матчів посідає останнє, 12-е місце. Різниця м'ячів - 6:49.

У харківського клубу є ще 2 матчі в запасі.

Нагадаємо, харківську Кобру виключили з розіграшу Чемпіонату України серед команд Першої ліги.

Джерело - Трибуна.