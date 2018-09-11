Металіст-1925 відсторонив головного тренера команди

Генеральний директор Металіста-1925 Володимир Лінке оголосив про відсторонення головного тренера харківського клубу Сергія Валяєва від виконання обов'язків.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Це рішення ухвалили через невідповідність Валяєва етичним і професійним якостям, зневагою честі і гідності футболістів і працівників клубу.

"Як Генеральний директор Клубу беру на себе всю відповідальність за мою рекомендацію Сергія Валяєва і призначення його на посаду головного тренера нашого Клубу. Це моя особиста помилка, оскільки я не міг уявити, що виважена, спокійна і толерантна людина, яка добре працювала у нашій команді "Металіст Юніор", отримавши всі повноваження і владу керівника, перетворилася на грубу, непослідовну, безсистемну особу", — сказав Лінке.

За словами гендира клуб сприяв Валяєву, попри великі витрати.

"На превеликий жаль Сергій Валяєв вдався до інтриг, конфліктів майже з усіма співробітниками, створення різних угрупувань в командному середовищі, зневаги до ветеранів і провідних гравців, образ і безпідставних звинувачень, особливо тих, хто зробив особистий значний внесок в створення команди та її переможний поступ", — наголосив функціонер.

Вечірнє тренування провів асистент головного тренера Сергій Ралюченко. Виконувати обов'язки головного тренера буде Олександр Горяїнов.

Нагадаємо, Металіст поступився Інгульцю.

А Миколаїв вигнав двох гравців з клубу.

Джерело - Металіст-1925.