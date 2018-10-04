Шуст: Спортінг гне свою лінію

Воротар Ворскли Богдан Шуст поділився очікуваннями від матчу зі Спортингом.

Його слова наводить Полтавщина спорт.

"На передматчевому тренуванні більше розтягували м'язи і готувалися психологічно до гри зі Спортінгом.

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Тренерський штаб подивився понад 8 матчів португальців, і постарався передати нам свій погляд на гру. Спортінг гне свою лінію, грає у свій в футбол, акцентує увагу на контролі м'яча і швидкі атаки", — сказав Шуст.