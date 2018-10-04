Шуст: Спортінг гне свою лінію

Воротар Ворскли Богдан Шуст поділився очікуваннями від матчу зі Спортингом.
Його слова наводить Полтавщина спорт.
"На передматчевому тренуванні більше розтягували м'язи і готувалися психологічно до гри зі Спортінгом.
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Тренерський штаб подивився понад 8 матчів португальців, і постарався передати нам свій погляд на гру. Спортінг гне свою лінію, грає у свій в футбол, акцентує увагу на контролі м'яча і швидкі атаки", — сказав Шуст.
Матч розпочнеться о 19.55.
Нагадаємо, близько половини квитків Ворскла вже реалізувала.
Сачко ж заявив, що у футболістів є можливість зіграти найкращий матч в кар'єрі.
Джерело - Полтавщина спорт.