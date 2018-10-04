Коноплянка: Ігнатьєв змусив попітніти

Півзахисник Шальке і збірної України Євген Коноплянка оцінив шанси своєї команди на вихід з групи в Лізі чемпіонів.

Його слова цитує видання Xsport.

"Три очки — це найголовніше. У першому таймі грали дуже важко. Ми навіть подумали, що з нами грає Барселона. Мені було непросто грати проти Ігнатьєва. Він добре підключався, змусив мене попітніти в першому таймі. Добре, що в другому вийшло навпаки.

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Гольовий пас з правого? Ми відпрацьовували цей момент. Знали, що воротар суперника добре грає на виходах. Якби бив шульга, він би м'яч відібрав. А тут я так зробив, щоб він трошки сіпнувся. Напевно, тому йому не вистачило концентрації в цьому моменті.

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Чи можна назвати Шальке лідером за вихід із групи? Шанси 50 на 50. Ми можемо вдома програти Локомотиву, або ще десь. Всі команди рівні, тому у всіх є шанси на вихід. Як мінімум — у Лігу Європи", — розповів Коноплянка.

Нагадаємо, Шальке завдяки гольовій передачі від Коноплянки перемогло Локомотив.

Джерело - Xsport.