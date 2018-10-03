Спортінг оголосив список гравців, які поїдуть до Полтави. ФОТО

Лісабонський Спортінг оголосив список гравців, які зіграють проти Ворскли в рамках 2-гу туру Ліги Європи.

Про це повідомив Twitter португальської команди.

Головний тренер Спортінга Жозе Пезейру вніс до заявки на матч другого туру групового раунду Ліги Європи проти Ворскли 20 футболістів.

Воротарі: Ромен Сален, Ренан Рібейро, Діого Соуза.

Захисники: Себастьян Коатес, Джефферсон, Андре Пінто, Стефан Рістовскі, Бруно Гаспар.

Півзахисники: Бруно Фернандеш, Маркос Акунья, Радосав Петрович, Неманья Гудель, Нані, Мігел Луїш.

Нападники: Фреді Монтеро, Карлуш Мане, Рафінья, Абдулай Діабі, Жоване Кабрал, Елвеш Бальде.

São estes os nossos convocados para o encontro de amanhã, da Liga Europa, frente ao FK Vorskla! 💪



Boa sorte, Leões! 🦁 pic.twitter.com/1dvLFDm6G4 — Sporting Clube de Portugal (@Sporting_CP) October 3, 2018

Нагадаємо, Ворсклу та Спортінг розсудять арбітри з Чорногорії.

Також, Ворскла досить стрімко продає квитки на домашній матч з Арсеналом.

Джерело - champion.com.ua.