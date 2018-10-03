Мілан хоче повернути Ібрагімовича

Шведський форвард Лос-Анджелес Гелаксі Златан Ібрагімович може знову перейти в Мілан.
Про це повідомляє Corriere della Sera.
Згідно з інформацією порталу, наставник "россонері" Дженнаро Гаттузо попросив керівництво клубу підписати форварда, в якого вже є досвід виступів у Серії А.
Наразі боси Мілана розглядають можливість підписання Златана, чий контракт з Лос-Анджелес Гелаксі закінчується в грудні 2019 року. Також повідомляється, що сам 37-річний швед може бути не проти повернутися в європейський чемпіонат.
Ібрагімович провів в Мілані сезони 2010/11 та 2011/12 та забив 56 голів, після чого перейшов у ПСЖ.
Нагадаємо, Мілан обіграв Сассуоло в Серії А.
Раніше, Мілан привітав Шевченка з Днем народження.
Джерело - football24.