Мілан хоче повернути Ібрагімовича

Шведський форвард Лос-Анджелес Гелаксі Златан Ібрагімович може знову перейти в Мілан.

Про це повідомляє Corriere della Sera.

Згідно з інформацією порталу, наставник "россонері" Дженнаро Гаттузо попросив керівництво клубу підписати форварда, в якого вже є досвід виступів у Серії А.

Наразі боси Мілана розглядають можливість підписання Златана, чий контракт з Лос-Анджелес Гелаксі закінчується в грудні 2019 року. Також повідомляється, що сам 37-річний швед може бути не проти повернутися в європейський чемпіонат.

Ібрагімович провів в Мілані сезони 2010/11 та 2011/12 та забив 56 голів, після чого перейшов у ПСЖ.

Нагадаємо, Мілан обіграв Сассуоло в Серії А.

Раніше, Мілан привітав Шевченка з Днем народження.

Джерело - football24.