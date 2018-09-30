Мілан в гостях розібрався із Сассуоло в Серії А

У сьомому турі італійської Серії А Сассуоло вдома поступився Мілану.

Вже на 4-й хвилині Сусо ударом з меж штрафного влучив у поперечину, а наприкінці тайму рахунок відкрив Кесс'є – 0:1.

У другому таймі Мілан дуже швидко довів справу до розгрому – на 50-й Сусо шикарним ударом у дев'ятку забив другий гол, а Кастільєхо на 60-й - третій. Джуричич на 68-й хвилині відіграв один м'яч, однак на більше Сассуоло не вистачило. У компенсований час Сусо встановив остаточний рахунок – 1:4.

Чемпіонат Італії 2018/19, Серія А

7 тур

30 вересня

Сассуло - Мілан 1:4 (0:1)

Голи: 0:1 - 39 Касс'є, 0:2 - 50 Сусо, 0:3 - 60 Кастільєхо, 1:3 - 68 Джуричич, 1:4 - 93 Сусо.

Нагадаємо, Мілан у минулому турі не зміг обіграти Емполі.

Раніше, Мілан привітав Шевченка з Днем народження.

Джерело - Чемпіон.