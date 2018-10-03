УЄФА заведе справу проти ЦСКА за підсумками матчу проти Реалу.

Про це повідомляє comments.ua.

18 жовтня буде розглянуто дисциплінарну справу щодо московського ЦСКА за підсумками матчу другого туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Реалу.

Пов'язано це з блокуванням сходових проходів фанатами.

Інцидент з червоною карткою Ігоря Акінфєєва в доданий час розглядатися не буде.

Після матчу утворилася велика тиснява.

Нагадаємо, УЄФА привітав Ібрагімовича з Днем народження.

Також, УЄФА покарала Славію через Суркіса.

Джерело - comments.ua.