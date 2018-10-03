Моурінью: Це не той результат, якого ми хотіли

Наставник Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью вважає нічию позитивним результатом для своєї команди у матчі 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Валенсії.

Про це сказав сам тренер.

"Це не той результат, якого ми хотіли. Але у такій важкій групі, як у нас, коли не можеш перемогти, важливо не програти. Гадаю, ми більше старалися та мали кращі шанси на перемогу, але я визнаю нічию як чесний результат.

Читайте також: результати матчів другого туру ЛЧ.

Ми знали, що не створимо 20 моментів, тому що наші атакувальні гравці не мають достатньої впевненості та індивідуального рівня. Тож ми гадали, що створивши три-чотири шанси, заб’ємо та виграємо матч. Це не сталося, але, як я сказав, це не поганий результат", — цитує Моурінью офіційний сайт Манчестер Юнайтед.