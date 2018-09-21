Ворскла досить стрімко продає квитки на домашній матч з Арсеналом

Ворскла за 2,5 тижні продажів реалізувала 6500 квитків на домашній матч Ліги Європи з Арсеналом.

Про це повідомив президент полтавського клубу Роман Черняк.

Придбати квитки на всі три єврокубкові поєдинки можна онлайн, а вартість становить 300-350 гривень на кожну гру.

Нагадаємо, що матч з Арсеналом відбудеться 29 листопада, до цього полтавчани зіграють вдома зі Спортінгом (4 жовтня) і Карабахом (8 листопада).

Нагадаємо, Ворскла без шансів поступилася Арсеналу в Лізі Європи.

А Шевченко і Ярмоленко завітали до роздягальні Ворскли.

Джерело - ua-football.