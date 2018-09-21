Ворскла досить стрімко продає квитки на домашній матч з Арсеналом

Мій профіль

Динамо продовжило падіння або київський гранд врятують лише революційні зміни

Вчора 18:04 3160 3
Нижче плінтуса: уболівальники Астани загнобили Динамо та "подякували" Хацкевичу
Вчора 14:30 3361 1
Хацкевич vs Красніков: історія динамівської Санта Барбари. ФОТО
Вчора 11:10 1859
Усик і Белью проведуть дуель поглядів на Вемблі
Вчора 10:53 481
Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію
Вчора 10:45 865
Як Ворскла лондонському Арсеналу забивала. ВІДЕО
Вчора 08:19 1894
Гімн України в Баку на честь феноменальної Дар'ї Білодід. ВІДЕО
Вчора 07:51 2943
Ліга Європи. Арсенал - Ворскла 4:2. МАТЧ ЗАВЕРШЕНО
20.09.2018 23:55 4426
Ліга Європи. Динамо - Астана. 2:2 МАТЧ ЗАВЕРШЕНО
20.09.2018 21:51 9063 3
Сльози дня: 17-річна українка виграла золото чемпіонату світу. ВІДЕО
20.09.2018 18:05 6846 2
Блоги
Hey, EA Sports! I'm very angry - Ярмоленко незадоволений власною швидкістю в FIFA 19. ВІДЕО
Hey, EA Sports! I'm very angry - Ярмоленко незадоволений власною швидкістю в FIFA 19. ВІДЕО Максим Буйдин
Вчора 19:00 601
Динамо продовжило падіння або київський гранд врятують лише революційні зміни
Динамо продовжило падіння або київський гранд врятують лише революційні зміни Андрій Твердохліб
Вчора 18:04 3160 3
Нижче плінтуса: уболівальники Астани загнобили Динамо та "подякували" Хацкевичу
Нижче плінтуса: уболівальники Астани загнобили Динамо та "подякували" Хацкевичу Максим Буйдин
Вчора 14:30 3361 1
Хацкевич vs Красніков: історія динамівської Санта Барбари. ФОТО
Хацкевич vs Красніков: історія динамівської Санта Барбари. ФОТО Максим Буйдин
Вчора 11:10 1859
Українка, яка могла стати моделлю переписала історію дзюдо: Дар'я Білодід - наймолодша чемпіонка світу в історії. ФОТО
Українка, яка могла стати моделлю переписала історію дзюдо: Дар'я Білодід - наймолодша чемпіонка світу в історії. ФОТО Андрій Твердохліб
Вчора 07:15 3505 1
Новини
Стрічка Популярні Коментують
21 Вересня 2018
23:50 Футбол Фортуна та Штутгарт розписали суху нічию в Бундеслізі 119
23:31 Футбол Арсенал планує виграти Лігу Європи 170
23:10 Футбол Ворскла досить стрімко продає квитки на домашній матч з Арсеналом 291
22:53 Дзюдо Український дзюдоїст виграв бронзу на чемпіонаті світу 171
22:30 Бокс Кличко розповів чому програв Джошуа. ВІДЕО 323
22:12 Футбол Президент Реала пояснив чому продав Роналду 793
21:52 Футбол Ворскляни внукам розповідатимуть про матч з Арсеналом 252
21:31 Бокс Названі вражаючі гонорари супербою Джошуа – Повєткін 589
21:11 Футбол Мессі змінив імідж. ФОТО 706
20:51 Бокс Усик прилетів до Лондона на бій Джошуа - Повєткін. ФОТО 377
20:30 Футбол Лунін не зіграє за Леганес 505
20:06 Футбол 19-річний півзахисник Байєра визнаний найкращим гравцем стартового туру Ліги Європи 327
20:00 Футбол Півзахисник Цюріха провалився в яму святкуючи гол. ВІДЕО 507
19:50 Футбол Керівництво Львова брутально перервало трансляцію матчу молодіжної команди проти Карпат. ВІДЕО 502
19:28 Єдиноборства Російські коментатори не переклали звинувачення Мак-Грегора на адресу Кадирова 462
19:11 Футбол Динамо в матчі з Астаною відзначилось цікавими рекордами 363
19:00 Футбол Hey, EA Sports! I'm very angry - Ярмоленко незадоволений власною швидкістю в FIFA 19. ВІДЕО 601
18:49 Футбол Живаго прокоментував програш Ворскли в Лізі Європи 497
18:33 Бокс Джошуа - Повєткін: дуель поглядів після зважування. ВІДЕО 450
18:10 Футбол В УЄФА назвали символічну збірну туру Ліги Європи 521
18:04 Футбол Динамо продовжило падіння або київський гранд врятують лише революційні зміни 3160 3
17:52 Футбол Клопп відмовив одній з найбагатших компаній світу 418
17:31 Бокс Скандальний проросійський канал транслюватиме для українців бій Руського витязя проти британця 621
17:10 Футбол Визначили найкращий гол першого туру Ліги чемпіонів. ВІДЕО 329
16:50 Футбол Не все так погано. Визначився найкращий гравець матчу Ліги Європи Динамо - Астана. ФОТО 586

Ворскла досить стрімко продає квитки на домашній матч з Арсеналом

Вчора 23:10 291 0
Ворскла досить стрімко продає квитки на домашній матч з Арсеналом

Ворскла за 2,5 тижні продажів реалізувала 6500 квитків на домашній матч Ліги Європи з Арсеналом.

Про це повідомив президент полтавського клубу Роман Черняк.

Придбати квитки на всі три єврокубкові поєдинки можна онлайн, а вартість становить 300-350 гривень на кожну гру.

Нагадаємо, що матч з Арсеналом відбудеться 29 листопада, до цього полтавчани зіграють вдома зі Спортінгом (4 жовтня) і Карабахом (8 листопада).

Нагадаємо, Ворскла без шансів поступилася Арсеналу в Лізі Європи.

А Шевченко і Ярмоленко завітали до роздягальні Ворскли.

Джерело - ua-football.

Лише найкращі спортивні новини на нашому каналі в Telegram
Коментарі ()