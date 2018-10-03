УЄФА покарала Славію через Суркіса

Празька Славія отримала грошове покарання від УЄФА за слова свого президента Ярослава Тврдика.

Про це повідомив сам Тврдик на своїй сторінці у Twitter.

"Постановою Дисциплінарної комісії УЄФА від 27 вересня 2018 року, Славія була оштрафована на суму у розмірі 10 000 доларів у справі "Twitterer of Communication". Я прийняв рішення заплатити штраф з власної кишені", – написав голова правління чеського клубу.

Rozhodnutim disciplinarni komise UEFA ze dne 27.9.2018 byl Klub ve veci “twitterove komunikace” potrestan pokutou ve vysi 10.000 euro. Rozhodnuti prijimam. Platbu uhradim z osobniho uctu. Prostredky vybrane vedenim a hraci Klubu pouzijeme po dohode s nimi na charitativni ucel. — Jaroslav Tvrdik (@JaroslavTvrdik) 2 жовтня 2018 р.

Нагадаємо, після матчів третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи між Динамо та Славією Тврдик заявив, що арбітри грубо вплинули на обидва матчі, а віце-президент УЄФА Григорій Суркіс повинен піти у відставку.

Зауважимо, що Динамо перемогло Славію з рахунком 3:1 за сумою двох матчів. Кияни пройшли у плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів, де поступились Аяксу.

Джерело - twitter/JaroslavTvrdik.