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Стало відомо скільки коштуватимуть квитки на матч Ліги націй Україна-Чехія

Сьогодні 20:51 344 0
Стало відомо скільки коштуватимуть квитки на матч Ліги націй Україна-Чехія

Надійшли у продаж квитки на поєдинок 3-го туру Ліги націй Україна - Чехія

Про це повідомляє офіційний сайт ФФУ.

Найдорожчі квитки на матч коштують 500 гривень, найдешевші - 50.

Це буде перший домашній матч України в Лізі націй, який команда зіграє з глядачами. Попередня гра зі Словаччиною  у Львові пройшла при порожніх трибунах.

Поєдинок Україна - Чехія відбудеться в Харкові 16 жовтня.

Всього стадіон Металіст, де пройде зустріч, здатний вмістити більше 38 тисяч глядачів.

Нагадаємо, збірна України перемогла Словаччину у 2-му турі Ліги Націй з рахунком 1:0

Раніше, у стартовому матчі Ліги Націй Україна на останніх хвилинах вирвала перемогу у Чехії

Джерело - ФФУ.

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