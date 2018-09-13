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Збірна Чехії знайшла нового тренера

Сьогодні 10:35 642 0
Збірна Чехії знайшла нового тренера

Головним претендентом на вакантну посаду головного тренера в збірній Чехії є 56-річний фахівець Ярослав Шильгави.

Про це повідомляє Isport.blesk.cz

"На тренерський місток збірної Чехії буде призначений Шильгави, переговори тривають, однак зараз немає причин, які могли б перешкодити Ярославу стати головним тренером національної команди. Сподіваємося, що все вирішиться вже на наступному тижні",- говорить віце-президент федерації футболу Чехії Роман Бербр.

Тренер уже працював з чеською збірною в період з 2001 по 2009 роки. Втім, тоді Шильгави був асистентом головного тренера.Також фахівець працював з низкою клубів у Чехії. Останнім з них стала празька Славія, з якою він був звільнений минулої зими.

Напередодні стало відомо, що тренер збірної Чехії Карел Яролім покине свій пост. Сталося це після поразки від збірної України в Лізі Націй. Останньою ж краплею став великий програш росіянам у товариському матчі.

Нагадаємо, збірна України перемогла Словаччину у 2-му турі Ліги Націй з рахунком 1:0

Раніше, у стартовому матчі Ліги Націй Україна на останніх хвилинах вирвала перемогу у Чехії

Джерело - Футбол 1.

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