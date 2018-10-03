Динамо вирушило до Чехії без Вербича

Динамо вирушило до Чехії на поєдинок 2 туру групового турніру Ліги Європи проти Яблонця. У складі киян відсутні Беньямін Вербич, Че Че, Вітор Буено та Владислав Супряга.

Про це інформує офіційний сайт київського клубу.

Делегація Динамо вирушила до Праги на матч 2 туру Ліги Європи проти чеського Яблонця. Звідти кияни автобусом дістануться Ліберця, де у четвер протистоятимуть Яблонцю.

Не полетіли з командою Беньямін Вербич, Че Че, Владислав Супряга та Вітор Буено.

Олександр Хацкевич взяв на матч наступних гравців:

Голкіпери: Денис Бойко, Георгій Бущан, Артур Рудько

Захисники: Микола Морозюк, Артем Шабанов, Тамаш Кадар, Томаш Кендзьора, Микита Бурда, Йосип Пиварич, Віталій Миколенко, Сідклей

Півзахисники: Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Віталій Буяльський, Денис Гармаш, Євген Смирний, Віктор Циганков, Олександр Андрієвський, Володимир Шепелєв, Міккель Дуелунд

Нападники: Назарій Русин, Артем Бєсєдін.

О 19:30 запланована прес-конференція Олександра Хацкевича та одного з гравців команди.

Матч Яблонєц – Динамо відбудеться 4 жовтня. Початок о 22:00.

Нагадаємо, Динамо у меншості переграло Арсенал.

Суркіс висловив сумніви у компетентності судді.

Джерело - Динамо.