Агент Ремзі: Аарон не хотів залишати Арсенал, але у нього немає вибору

Агентство Avid Sports & Entertainment Group, що представляє інтереси півзахисника Арсеналу Аарона Ремзі, заявило, що клуб винен в тому, що гравець не подовжує контракт.

Про це повідомляє ua-football.com.

"Клуб прийняв рішення, тому ми безсилі. Життя триває. Аарон не хотів залишати Арсенал, але у нього немає вибору", - йдеться в заяві агентства.

Контракт Аарона Ремзі з Арсеналом закінчується в кінці сезону. Уже в січні він зможе вести переговори з іншими клубами.

Раніше повідомлялося, що Ремзі запросив у керівництва клубу таку ж зарплату, як у Месута Езіла (350 тисяч фунтів на тиждень).

"Каноніри" запропонували валлійцю 200 тисяч на тиждень, що в два рази більше його нинішньої зарплати, однак той відмовився.

Нагадаємо, лідер Арсеналу не зіграє проти Карабаха через свою національність.

Джерело - ua-football.com.