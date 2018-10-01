Мхітарян не зіграє проти Карабаху, через свою національність

Генріх Мхітарян не зіграє у Лізі Європи за Арсенал проти Карабаху, через вірмено-азербайджанський конфлікт.
Про це повідомляє The Telegraph.
Вірменський півзахисник не полетить в Азербайджан з міркувань безпеки. У Арсеналі вважають, що присутність Мхітаряна в Баку пов'язана з ризиками.
Між Вірменією та Азербайджаном триває конфлікт через суперечку про територіальну приналежність Нагірного Карабаху.
Громадянам Вірменії заборонений в'їзд на територію Азербайджану, однак можливі винятки з дозволу уряду.
Матч Карабах - Арсенал відбудеться 4 жовтня
Нагадаємо, у 1 турі групового раунду Ліги Європи Ворскла програла у гостях Арсеналу.
Після гри у Лондоні, Андрій Ярмоленко підтримав футболістів полтавського клубу.
Джерело - The Telegraph.