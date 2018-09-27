Лідер Арсеналу безкоштовно покине клуб

Півзахисник Арсеналу Аарон Ремзі відмовляється продовжувати контракт зі своїм нинішнім клубом,
Про це повідомляє ua-football.com, з посиланням на Daily Mirror.
Чинна угода валлійця з "канонірами" закінчується в кінці сезону, тому цілком ймовірно, що півзахисник покине клуб влітку абсолютно безкоштовно.
Ситуація виглядає настільки тупиковою, що Арсенал навіть не намагається зробити чергову пропозицію 27-річному футболістові.
Джерело стверджує, що влітку лондонці відмовилися від пропозиції за Ремзі в розмірі 50 млн фунтів.
Новий головний тренер Арсеналу Унаї Емері наполіг на тому, щоб утримати центрхава, навколо якого він збирався будувати нову команду.
У числі претендентів на валлійця називали Челсі, Манчестер Юнайтед, Ювентус і Мілан.
Нагадаємо, наставник Арсенала прокоментував конфлікт Езіла з Левом.
Також, Арсенал планує виграти Лігу Європи.
Джерело - ua-football.com.