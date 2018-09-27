Лідер Арсеналу безкоштовно покине клуб

Півзахисник Арсеналу Аарон Ремзі відмовляється продовжувати контракт зі своїм нинішнім клубом,

Про це повідомляє ua-football.com, з посиланням на Daily Mirror.

Чинна угода валлійця з "канонірами" закінчується в кінці сезону, тому цілком ймовірно, що півзахисник покине клуб влітку абсолютно безкоштовно.

Ситуація виглядає настільки тупиковою, що Арсенал навіть не намагається зробити чергову пропозицію 27-річному футболістові.

Джерело стверджує, що влітку лондонці відмовилися від пропозиції за Ремзі в розмірі 50 млн фунтів.

Новий головний тренер Арсеналу Унаї Емері наполіг на тому, щоб утримати центрхава, навколо якого він збирався будувати нову команду.

У числі претендентів на валлійця називали Челсі, Манчестер Юнайтед, Ювентус і Мілан.

Нагадаємо, наставник Арсенала прокоментував конфлікт Езіла з Левом.

Також, Арсенал планує виграти Лігу Європи.

Джерело - ua-football.com.