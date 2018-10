УЄФА привітав шведського нападника Златана Ібрагімовіча з Днем народження.

Прес-служба союзу зробила відеоролик з голами Ібри, серед яких – м'яч у ворота Шахтаря.

"I can't help but laugh at how perfect I am." 😁



👑 @Ibra_official is 37 today! 🎉 pic.twitter.com/FGHOrRMpKH