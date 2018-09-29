Мілан привітав Шевченка. ВІДЕО

Мілан привітав головного тренера збірної України Андрія Шевченка з 42-річчям.

Про це команда написала у своєму Twitter

"Шева подарував нам багато незабутніх моментів, ось деякі з них", - написав клуб.

Sheva has given us so many memories: here some of the best ❤⚫@jksheva7 ci ha regalato tanti momenti indimenticabili: questa è la nostra top 10 dei suoi gol più belli ❤⚫#HBD pic.twitter.com/EoNv9Kj2f2 — AC Milan (@acmilan) 29 вересня 2018 р.

Українець - легенда россонері. За італійську команду він забив 175 голів у 322 матчах всіх турнірів.

Нагадаємо, Шевченко допоміг Модричу стати найкращим футболістом світу.

Раніше, Шевченко і Ярмоленко завітали до роздягальні Ворскли.

Джерело - twitter/acmilan.