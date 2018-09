Мілан привітав Шевченка. ВІДЕО

Мілан привітав головного тренера збірної України Андрія Шевченка з 42-річчям.

Про це команда написала у своєму Twitter

"Шева подарував нам багато незабутніх моментів, ось деякі з них", - написав клуб.

Sheva has given us so many memories: here some of the best ❤⚫@jksheva7 ci ha regalato tanti momenti indimenticabili: questa è la nostra top 10 dei suoi gol più belli ❤⚫#HBD pic.twitter.com/EoNv9Kj2f2