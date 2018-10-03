Президент Олімпіка прокоментував відставку Санжара

Піти з Олімпіка - рішення самого Романа Санжара.

Про це розповів президент команди Владислав Гельзін.

"І Роману, напевно, потрібна пауза, і команді – нові емоції. Ми розходимося в дуже хороших відносинах і залишаємося друзями.

Важко розлучатися, але треба рухатися далі. Ми дуже вдячні Роману за цей період. Піти з команди було його рішенням", – сказав Гельзін.