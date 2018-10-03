Президент Олімпіка прокоментував відставку Санжара

Піти з Олімпіка - рішення самого Романа Санжара.
Про це розповів президент команди Владислав Гельзін.
"І Роману, напевно, потрібна пауза, і команді – нові емоції. Ми розходимося в дуже хороших відносинах і залишаємося друзями.
Важко розлучатися, але треба рухатися далі. Ми дуже вдячні Роману за цей період. Піти з команди було його рішенням", – сказав Гельзін.
Нагадаємо, Роман Санжар разом зі своїм тренерським штабом оголосив про відхід з Олімпіка.
Також була інформація, новим тренером Олімпіка стане В'ячеслав Шевчук.
Джерело - Футбол 1.