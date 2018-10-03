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Олімпік очолить зірковий гравець Шахтаря

Сьогодні 11:10 265 0
Олімпік очолить зірковий гравець Шахтаря

Роман Санжар разом зі своїм тренерським штабом покинув Олімпік. Та донецька команда вже скоро отримає нового наставника.

Про це  повідомляє журналіст телеканалу Футбол Ігор Бурбас у своєму Twitter.

Олімпік очолить колишній гравець Шахтаря та збірної України В'ячеслав Шевчук. Допомагатиме йому ще один екс-збірник Руслан Ротань.

Джерело - twitter/iburbas.

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