Олімпік очолить зірковий гравець Шахтаря

Роман Санжар разом зі своїм тренерським штабом покинув Олімпік. Та донецька команда вже скоро отримає нового наставника.

Про це повідомляє журналіст телеканалу Футбол Ігор Бурбас у своєму Twitter.

Олімпік очолить колишній гравець Шахтаря та збірної України В'ячеслав Шевчук. Допомагатиме йому ще один екс-збірник Руслан Ротань.

Успіхів Славі.. перепрошую, В’ячеславу Анатолійовичу Шевчуку, на посаді головного в Олімпіку! Разом з асистентом Русланом Ротанем їхній тренерський штаб виглядає дуже солідною бандою)) — Igor Burbas (@iburbas) 3 жовтня 2018 р.

Джерело - twitter/iburbas.