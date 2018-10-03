Олімпік очолить зірковий гравець Шахтаря

Роман Санжар разом зі своїм тренерським штабом покинув Олімпік. Та донецька команда вже скоро отримає нового наставника.
Про це повідомляє журналіст телеканалу Футбол Ігор Бурбас у своєму Twitter.
Олімпік очолить колишній гравець Шахтаря та збірної України В'ячеслав Шевчук. Допомагатиме йому ще один екс-збірник Руслан Ротань.
Успіхів Славі.. перепрошую, В’ячеславу Анатолійовичу Шевчуку, на посаді головного в Олімпіку! Разом з асистентом Русланом Ротанем їхній тренерський штаб виглядає дуже солідною бандою))— Igor Burbas (@iburbas) 3 жовтня 2018 р.
Джерело - twitter/iburbas.