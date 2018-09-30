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Зідан очолить Манчестер Юнайтед?

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Зідан очолить Манчестер Юнайтед?

Колишній наставник мадридського Реала Зінедін Зідан може очолити Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє Xsport з посиланням на BeIN Sports.

За інформацією джерела, французький фахівець зараз знаходитися в Лондоні та проходить курси з англійської мови. Крім того, керівництво "червоних дияволів" уже зв'язалося з Зіданом для того, щоб запросити його на посаду головного тренера "Манчестер Юнайтед".

Нагадаємо, в останньому турі АПЛ Вест Гем разом з Андрієм Ярмоленком завдав МЮ чергової поразки.

Раніше наставник манкуніанців Жозе Моуріньо остаточно втратив контроль над командою, посварившись з Полем Погба.

Джерело - xsport.

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