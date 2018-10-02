Грозний: Не бійтесь нічого

Новий головний тренер клубу Арсенал-Київ В'ячеслав Грозний звернувся до футболістів команди після призначення на посаду.

Його слова наводить сайт телеканалу Футбол.

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"Не бійтеся нікого. Ми поїдемо в Полтаву й обіграємо її. Потім Львів обіграємо. Мені потрібно, щоб ви це розуміли вже сьогодні, за тиждень до гри", — сказав Грозний.