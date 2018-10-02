Мене не цікавить місце в турнірній таблиці: Грозний розпочав роботу в Арсеналі

Новий головний тренер клубу Арсенал-Київ В'ячеслав Грозний звернувся до футболістів команди після призначення на посаду.

Його слова наводить сайт телеканалу Футбол.

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"Відсьогодні ми взагалі не дивимося в турнірну таблицю чемпіонату України. Мене вона не цікавить, і вас теж. На базі її не буде. Нас цікавить лише футбол, гра. Ми починаємо нову сторінку. Кожен із вас має шанс", — сказав Грозний.