Грозний визначився з помічниками в Арсеналі

Головний тренер київського Арсенала В'ячеслав Грозний назвав своїх помічників.

Про це повідомив офіційний сайт комади.

В тренерський штаб "канонірів" під керівництвом В’ячеслава Грозного увійшли наступні спеціалісти:

Олексій Величко (перший помічник),

Олексій Скорпан (тренер по фізичній підготовці),

Андрій Колосов (лікар),

Сербський тренер воротарів Мілан Стойкович продовжить свою роботу в команді, увійшовши до нової тренерської команди ФК Арсенал-Київ.

Нагадаємо, ЗМІ повідомляли, що найімовірніше Грозний очолить клуб.

Раніше Грозний заперечував переговори з Арсеналом.

Джерело - Арсенал.