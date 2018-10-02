Грозний визначився з помічниками в Арсеналі

Головний тренер київського Арсенала В'ячеслав Грозний назвав своїх помічників.
Про це повідомив офіційний сайт комади.
В тренерський штаб "канонірів" під керівництвом В’ячеслава Грозного увійшли наступні спеціалісти:
Олексій Величко (перший помічник),
Олексій Скорпан (тренер по фізичній підготовці),
Андрій Колосов (лікар),
Сербський тренер воротарів Мілан Стойкович продовжить свою роботу в команді, увійшовши до нової тренерської команди ФК Арсенал-Київ.
Нагадаємо, ЗМІ повідомляли, що найімовірніше Грозний очолить клуб.
Раніше Грозний заперечував переговори з Арсеналом.
Джерело - Арсенал.