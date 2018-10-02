ЗМІ: Лідери Манчестер Юнайтед налаштовані проти Моурінью

Головний тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью своїми діями та рішеннями згуртував проти себе майже всіх гравців команди

Про це повідомляє Xsport з посиланням на Bleacher Report.

За інформацією джерела, зараз португалець працює відокремлено від усіх лідерів команди і майже ні з ким з них не розмовляє.

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Крім Поля Погба й Алексіса Санчеса, це Антоніо Валенсія, якого він вивів зі складу перед матчем проти Вест Гема.

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Щодо Погба, то Моурінью позбавив його права носити капітанську пов'язку і не розмовляє з ним. Француз уже зібрав навколо себе союзників в роздягальні (за інформацією видання, це Ерік Байї, Антоні Марсьяль і Андреас Перейра) і оголосив, що взимку покине клуб, якщо Моурінью залишиться.

Втім керівництво клубу поки не збирається звільняти Моурінью.

Нагадаємо, Зідан не хоче тернувати Манчестер Юнайтед.

Джерело - Xsport.