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Ліон - Шахтар: анонс та проноз матчу ЛЧ

Сьогодні 11:10 365 0
Ліон - Шахтар: анонс та проноз матчу ЛЧ

Ліон - Шахтар

Ліга Чемпіонів. Група F, 2-й тур

Парк Олімпік Ліонне, Ліон. 2 жовтня, 22:00

Головний арбітр: Андріс Трейманіс (Латвія)

Асистенти арбітра: Харальдс Гудерманіс, Олексій Спасьонніков (Латвія)

Четвертий арбітр: Раймонд Татрік (Латвія)

Другий поєдинок групової стадії Ліги чемпіонів донецький Шахтар проведе у Франції проти місцевого Ліона. Команда Бруно Женезіо створила одну з найгучніших сенсацій стартового туру. Ткачі на виїзді завдали поразки лідеру групи F (одному з головних претендентів на перемогу в ЛЧ) Манчестер Сіті - 2:1. Ліон настільки надихнувся вікторією на Туманному Альбіоні, що повернувшись на батьківщину, на одному диханні взяв верх над Олімпіком 4:2 і Діжоном 3:0. Однак, щоправда, в останньому турі, граючи в рідних стінах, задовольнився лише нічиєю з Нантом - 1:1. Можливо, ліонці вже тримали в розумі гру з Шахтарем і берегли сили.

Гірники у свою чергу ледь не провалили домашню роботу в грі з Гоффенгаймом. Німецька команда в Харкові постала у всій красі - в обороні не відсиджувалася і покрутила хребці захисникам гірників, створивши масу небезпечних моментів біля воріт П'ятова. Тільки своєчасні корективи, внесені в гру Паулу Фонсеки, а також характер, дозволили чемпіону України уникнути поразки. Але одне очко в домашньому матчі - явно не той урожай, на який розраховували донеччани перед відрядженням в Ліон.

Завдання перед чорно-помаранчевими стоїть непросте. Ліон у своїй історії не тільки не програвав клубам з України, але навіть не пропускав м'ячі. Але ж у наших представників було чотири спроби. Однак на користь Шахтаря має зіграти та обставина, що гра відбудеться при порожніх трибунах через санкції УЄФА по відношенню до французького клубу за попередні гріхи.

Орієнтовні склади:

Ліон: Лопеш, Рафаель, Марсело, Денаєр, Менді, Ндомбелє, Діоп, Корне, Фекір, Ауар, Депай

Шахтар: П'ятов, Бутко, Кривцов, Ракицький, Ісмаїлі, Степаненко, Алан Патрік, Марлос, Болбат, Тайсон, Мораес.

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Слова: 

Бруно Женезіо (головний тренер Ліона): "Я не впевнений, що Шахтарю буде легше без уболівальників. Після гри з Манчестер Сіті ми зробили висновки, і готові зіграти проти команди високого рівня. Шахтар дуже сильна команда, техніка якої нагадує нам Барселону. Вони добре грають у пас і мають швидких гравців у своєму складі".

Пауло Фонсека (головний тренер Шахтаря): "Ми любимо домінувати як Барса, але порівняння перебільшене. Що стосується Ліона, це особлива команда, важко її порівнювати з кимось. Дуже сильний і унікальний багато в чому для нас суперник, не знаю з ким його можна порівняти".

Цікаві факти:

- Український і французький клуби раніше ще не зустрічалися, але історія україно-французьких відносин досить багата.

- У Ліона було два досвіду зустрічей з українськими клубами - у 2006-му році ткачі двічі обіграли Динамо Київ 1:0 і 3:0. А також у 2014-му році Чорноморець один раз програв французам (1:0), але перед цим була почесна нічия 0:0.

- У цьому сезоні підопічні Бруно Женез в п'яти останніх матчах не йдуть з поля без забитих голів.

- У Шахтаря серія з восьми матчів, де донеччани обов'язково забивали голи.

- В 2011-му році команди зіграли товариський матч, який завершився внічию 1:1. За гірників тоді забив Жадсон.

Прогноз Чемпіона: 3:1

Джерело - Чемпіон.

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