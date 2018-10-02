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Хацкевич: У мене багато притензій до своїх футболістів

Сьогодні 14:54 544 0
Хацкевич: У мене багато притензій до своїх футболістів

У наставника Динамо Олександра Хацкевича багато притензій не тільки до суддів, але й до гравціів команди за матч чемпіонату України проти Арсенала.

Про це сказав сам тренер.

"Звичайно, емоції вже вляглися, і зараз я по-іншому дивлюся на все те, що сталося в матчі з Арсеналом. Хоча все це накопичувалися давно.

У мене багато претензій не тільки до суддів, але і до своїх футболістів. Свою поведінку я не виправдовую, але розумію, що все це сталося на тлі другого вилучення. Нерви просто не витримали. Але мене порадувало, що команда дотерпіла, граючи навіть удев'ятьох. Характер у нас є",- сказав Хацкевич.

Зазначимо, "біло-сині" догравали матч проти Арсенала вдевятьох. Були вилучені Бущан та Шабанов, а також керманич столичного клубу Олександр Хацкевич.

Нагадаємо, Динамо у меншості переграло Арсенал.

Суркіс висловив сумніви у компетентності судді.

Джерело - Команда 1.

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