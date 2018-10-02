Лідер Ворскли вже не зіграє в цьому сезоні

У поєдинку проти Зорі грузинський півзахисник Ворскли Олександр Кобахідзе отримав пошкодження, і ця травма виявилася набагато серйознішою, ніж передбачалося.

Про це розповів сам гравець.

"Весь останній тиждень я консультувався з лікарями, відправляв знімки в Німеччину. Всі говорять, що потрібна операція, оскільки відбувся рецидив. Можна спробувати повернутися в команду через місяць, але існує велика ймовірність, що плече знову вилетить. Я це вже проходив, коли виступав у Дніпрі, але тоді була права рука, а тепер ліва. Поки не зробив операцію, не міг нормально грати.

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Думаю, що сьогодні або завтра ми приймемо остаточне рішення, як бути. В такому випадку, доведеться пропустити решту матчів в цьому році і почати повноцінну підготовку вже на зборах", - сказав Кобахідзе.