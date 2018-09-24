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Лідер Ворскли пропустить два тижні через травму

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Лідер Ворскли пропустить два тижні через травму

Хавбек Ворскли Олександр Кобахідзе, який вивихнув плече в матчі із Зорею пропустить близько двох тижнів.

Про це повідомив прес-аташе полтавського клубу Артем Лобанов.

За словами функціонера, гравцеві відразу після травми плече вправили, однак тепер Олександру знадобиться близько двох тижнів, щоб залікувати наслідки травми.

Таким чином, футболіст пропустить матчі УПЛ з Десною і Арсеналом-Київ, а також поєдинок Ліги Європи зі Спортингом.

Нагадаємо, завдяки перемозі над Зорею, Ворскла вийшла на четверте місце у турнірній таблиці

Також, Ворскла взяла з собою в Лондон полтавських чиновників. 

А напередодні гри футболістам віддали частину заборгованих коштів.

Джерело - ua-football.

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